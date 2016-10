Merkel zu Afrika-Reise abgeflogen

dpa Berlin. Kanzlerin Angela Merkel ist zu einer dreitägigen Afrika-Reise gestartet. Bei ihrer Reise will sie sich für eine stärkere Bekämpfung von Fluchtursachen in Afrika einsetzen. Erste Station der Tour ist Mali. In der Hauptstadt Bamako will Merkel mit Präsident Ibrahim Boubacar Keita sprechen. Vorgesehen ist auch ein Treffen mit deutschen Soldaten, die sich an einer Stabilisierungsmission der UN in Mali beteiligen. Morgen fliegt Merkel nach Niger, das Transitland für jährlich Zehntausende Flüchtlinge ist. Dienstag wird sie in Äthiopien erwartet.