Merkel will Streit über ihr „Wir schaffen das“ entschärfen

dpa Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel will den Streit über ihr umstrittenes „Wir schaffen das“ entschärfen und den Satz nicht mehr so oft verwenden. Der Satz sei Teil ihrer politischen Arbeit, weil sie davon überzeugt sei, dass Deutschland ein starkes Land sei, das auch aus dieser Phase gestärkt herauskommen werde, sagte sie der „Wirtschaftswoche“. Manchmal denke sie aber auch, dass dieser Satz etwas überhöht und zu viel hineingeheimnist werde. Vor allem in der Schwesterpartei CSU gibt es massiven Ärger über die Formulierung.