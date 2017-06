dpa Berlin. Bund und Länder beraten heute in Berlin das weitere Vorgehen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Bei dem Spitzentreffen von Kanzlerin Angela Merkel mit den 16 Länder-Regierungschefs geht es insbesondere um die Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Herkunftsländer sowie die Integration in den deutschen Arbeitsmarkt. In der Spitzenrunde im Kanzleramt wird außerdem die weitere Umsetzung der Energiewende erörtert. Dabei geht es vor allem um den schleppenden Netzausbau.