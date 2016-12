Merkel und Hollande: EU-Gipfel muss Signal für Syrien setzen

dpa Berlin. Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande haben vom kommenden EU-Gipfel ein klares Signal gefordert, die notleidenden Menschen im syrischen Aleppo zu unterstützen. Merkel sagte in Berlin: Die Situation sei desaströs. „Sie bricht einem das Herz.“. Es müsse auf allen Ebenen dafür gesorgt werden, dass die Zivilbevölkerung geschützt und humanitäre Unterstützung möglich werde. Der Appell richte sich an das syrische Regime, aber auch an seine Unterstützer Russland und Iran.