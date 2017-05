Merkel spricht mit Erdogan über Besuchsverbot-Streit

dpa Brüssel. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Rande des Nato-Gipfels in Brüssel mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan über den Streit über das Besuchsverbot für deutsche Abgeordnete gesprochen. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Seibert der dpa. Auf die Frage, ob der Austausch Bewegung in die Auseinandersetzung gebracht habe, gab es zunächst allerdings keine Antwort. Merkel hatte unmittelbar vor dem Gespräch mit einem Abzug der Bundeswehr aus Incirlik gedroht, sollten Bundestags-Abgeordnete die Soldaten nicht besuchen dürfen.