Merkel setzt Aufruf zu Weltoffenheit und Respekt gegen Trump

dpa Berlin. Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition im Bundestag: Angela Merkel, Sarah Wagenknecht und Co. sorgen sich vor allem wegen Donald Trump. Angesichts des Wahlsiegs des Republikaners rief Merkel zu Weltoffenheit und verstärktem Kampf gegen Populismus auf. Offenheit werde mehr Sicherheit bringen als Abschottung, sagte sie in der Generaldebatte. Die Fraktionsvorsitzenden von Linken und Grünen, Wagenknecht und Hofreiter, warfen Merkel vor, trotz aller Verwerfungen in der Welt an ihrem „Weiter so“-Kurs festzuhalten.