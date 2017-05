Merkel kondoliert May

dpa Berlin. Kanzlerin Angela Merkel hat sich in einem Kondolenzschreiben an die britische Premierministerin Theresa May beeindruckt von der Solidarität in Manchester gezeigt. „Es ist besonders verwerflich und niederträchtig, dass sich dieser Anschlag offenbar gezielt gegen Kinder und Jugendliche richtete“, schrieb Merkel an May. Zugleich äußerte sie „hohe Anerkennung“ für die Solidarität und die Mitmenschlichkeit, die sich nach dem Anschlag gezeigt habe. Nach der Tat hatten Bürger Übernachtungsmöglichkeiten angeboten. Taxifahrer brachten Menschen kostenlos zu Hotels und Krankenhäusern.