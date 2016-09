Merkel, Hollande und Juncker treffen Konzernchefs

dpa Berlin. Über Impulse für die weitere Digitalisierung der europäischen Wirtschaft will Bundeskanzlerin Angela Merkel heute bei einem Treffen in Berlin beraten. Zu einem Abendessen im Kanzleramt werden dazu der französische Staatspräsident François Hollande, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und 20 Chefs europäischer Unternehmen erwartet. Unter anderem sind deutsche Konzerne wie Siemens und BASF dabei. Hauptthema des Gesprächs sollen in diesem Jahr Weichenstellungen auf europäischer Ebene für Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft sein.