dpa Brüssel. Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich nicht darauf festlegen, ob das Freihandelsabkommen Ceta zwischen der Europäischen Union und Kanada gerettet werden kann. Sie sei optimistisch, dass bei Ceta vielleicht noch eine Lösung gefunden werde, sagte Merkel nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Man müsse aber zunächst die Verhandlungen in Belgien abwarten. Dort blockiert die Region Wallonie die Zustimmung des Landes zu dem geplanten Handelspakt. Alle 28 EU-Mitglieder müssen ihn unterzeichnen.