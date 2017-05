Merkel gegen Wehrpflicht als Reaktion auf Rechtsextreme

dpa Berlin. Kanzlerin Angela Merkel hält nichts von Vorschlägen aus ihrer Partei, als Reaktion auf rechtsextreme Tendenzen in der Bundeswehr zur Wehrpflicht zurückzukehren. Die Bundeswehr brauche Berechenbarkeit in ihrer Entwicklung, sagte sie in Berlin. Die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 sei eine grundsätzliche Entscheidung. Jetzt müsse man die nötigen Reformen vornehmen. Gefordert hatte die Rückkehr zur Wehrpflicht der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg. Die Aussetzung habe bewirkt, dass die Bundeswehr keinen Querschnitt der Gesellschaft mehr abbilde, sagte er.