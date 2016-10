Merkel dankt Syrer für Hinweis auf Terrorverdächtigen von Chemnitz

dpa Berlin. Kanzlerin Angela Merkel hat nach der Festnahme eines syrischen Terrorverdächtigen in Chemnitz dessen Landsmann für den entscheidenden Hinweis an die Polizei gedankt. Eine Sprecherin sagte, Merkel danke den Sicherheitsbehörden für ihre Arbeit. Dank und Anerkennung gelte aber auch dem Mann aus Syrien, der die Polizei über den Aufenthaltsort des Verdächtigen informiert habe. Die Polizei fasste den 22-jährigen Dschaber Al-Bakr in einer Wohnung in Leipzig. Er hatte einen Landsmann angesprochen und gefragt, ob er bei ihm schlafen könne. Der Syrer lud ihn ein und informierte die Polizei.