Merkel dankt deutschen Soldaten für Einsatz in Mali

dpa Bamako. Kanzlerin Angela Merkel hat den in Mali stationierten deutschen Soldaten für ihren Einsatz gedankt und setzt auf eine bessere Ausbildung der eigenen Streitkräfte des Landes. „Ich glaube, dass wir hier sehr gebraucht werden“, sagte Merkel nach einem Treffen mit deutschen Soldaten am Flughafen der Hauptstadt Bamako. Die Bundeswehr leiste auch unter klimatisch nicht einfachen Bedingungen herausragende Arbeit, die sehr geschätzt werde. Deutschland beteiligt sich mit rund 550 Soldaten an der UN-Mission, die den Norden Malis stabilisieren soll. Dort sind islamistische Terrorgruppen aktiv.