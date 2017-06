Melancholie und Lebensfreude in der „Jazzlounge“

Bad Bentheim. Das Konzert war am Sonnabend ganz einer Sängerin gewidmet, die das Tiefgründige wie das Leichte mühelos beherrscht. Die Amerikanerin Stephanie K. bezauberte das Publikum mit ihrem breit gefächerten Repertoire von Blues bis Soul, von Latin bis Swing. Berührend waren vor allem ihre romantischen und wortwitzigen Eigenkompositionen.

Die aus New York stammende Stephanie K. lebt seit 23 Jahren in Münster. In der zwar nicht ausverkauften, aber gut besuchten Jazzlounge im Treff 10 stellte sie ihre neueste, noch nicht erschienene CD „A Word Before You Go“ vor. Mit dabei waren Gastgeber Altfrid M. Sicking am Vibraphon, Sebastian Altekamp am Piano, Ingo Senst am Bass und Christian Schönefeldt am Schlagzeug. Und das erwies sich als geniale Combo, denn Altekamp, Senst und Schönefeldt spielten das neue Album mit Stephanie K. auch im Studio ein.

Familie inspiriert

Diese Vertrautheit zahlte sich aus und machte den besonderen Reiz dieser Jazzlounge aus. Zudem waren alle Künstler – zum Teil mehrmals – bereits Gast in Bad Bentheim, ein Beleg für die Qualität und das Renommee dieser Jazzreihe, die das Kulturforum seit acht Jahren ausrichtet. Stephanie K. überzeugte nicht nur als Sängerin, sondern moderierte den Abend auch sehr unterhaltsam. Sie erzählte viel über die Entstehung ihrer Songs. Ein großer Fundus an Inspiration ist dabei ihre Familie, nicht zuletzt ihre zehn Brüder, davon neun älter als sie. Das Publikum erfuhr viel Persönliches, durch das die Songs von Melancholie, Liebe und Lebensfreude noch verständlicher wurden.

Dabei bot Stephanie K. nicht nur reinen Jazzgesang, sondern steht oft eher in der Tradition einer Singer-Songwriterin: mit lyrischen Melodien, warmer und einfühlsamer Stimme sowie mit Sinn für die Poesie eines jeden einzelnen Stückes. Die Themen und Geschichten, die sie so erzählt, sind breit gefächert: Facebook-Freundschaften, Telefonate mit ihrem auf Hawaii lebenden Sohn, wie es wäre, wenn sie eine Schwester hätte. Alles mit viel Wärme und Tiefe erzählt.

Im ersten Teil überzeugte insbesondere die ausgefeilte Coverversion von „Big Yellow Taxi“. Joni Mitchell beschrieb in dem Song die Vergänglichkeit des Lebens und landete damit 1970 einen Welthit. Furios endete das erste Set mit Stephanie K.‘s Eigenkomposition „Ignorance is bliss“. Hier zeigten die sich bisher gentleman-like zurückhaltenden Herren, was echter Jazz und echte Improvisation ist. Insbesondere Altfrid Sicking war hier in Hochform und bespielte sein Vibraphon mit federleichter Rasanz. Auch der Song „Watch your Step“ groovte später gerade wegen der feudalen Klaviersoli und funkelnden Bassläufe.

Was Leben ausmacht

Besonders schön kam die facettenreiche, gut ausgebildete Altstimme von Stephanie K. bei einer Beatles-Nummer zum Ausdruck: „She’s leaving home“ erzählt von der Melancholie des Abschiednehmens, und dieses Thema zieht sich durch Stephanie K.‘s gesamtes Repertoire. Insofern war es auch eine Jazzlounge der leisen, nachdenklichen Töne. Aber eine, die gerade dadurch sehr nah dem ist, was Leben letztlich ausmacht.

Und so endete der Abend nach zwei Stunden Spielzeit mit der Kindheitserinnerung „Breaking Ice“: Mit ausgewählten einzelnen Tönen begleitete die Combo die Erzählungen, so exakt und ausgewählt platziert, dass eine sphärisch-gespannte Stimmung im Raum entstand. Sängerin und Band ist es damit gelungen, das Publikum sogar an diesem warmen Sommerabend mit an den Eriesee am Ende des Winters mitzunehmen. Stephanie K. versprach dem hingerissenen Publikum, bald einmal wiederzukommen. Unbedingt!