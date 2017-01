Mel Gibson hofft auf Umdenken beim Waffenbesitz

dpa Berlin. Hollywoodstar Mel Gibson wünscht sich strengere Regeln für den Waffenbesitz in den USA. Eine Menge Leute würden an Waffen kommen und damit wirklich schlimme Dinge veranstalten, sagte der 61-jährige Oscar-Preisträger der „Bild am Sonntag“. Er hoffe, es werde irgendwann ein Umdenken stattfinden. Von einem Verbot hält er allerdings nichts. Waffenbesitz sei in den USA schon immer normal gewesen und ist in den Köpfen fest verankert. Das könne man nicht so leicht abschaffen. Er selbst habe keine Schusswaffe zu Hause.