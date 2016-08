„Meile“-Rückblick: Bestzeit bleibt wohl unerreicht

Was 1987 als kleiner Stadtlauf durch Nordhorn begann, hat sich längst zu einer der größten Sportveranstaltungen in der Region entwickelt. Den Streckenrekord hält der Kenianer Daniel Rono – und das seit 20 Jahren.

Nordhorn. Es waren nur wenige Jahre, in denen schnelle Leute aus dem schier unerschöpflichen Pool afrikanischer Läufer auch die Nordhorner „Meile“ dominierten. Mark Barathon war 1994 der erste Kenianer, der beim Stadtlauf siegte – und die Bestzeit gleich mal auf starke 30:33 Minuten schraubte. Zwei Jahre später war sein junger Landsmann Daniel Rono in der Nordhorner City noch 20 Sekunden schneller. „Ein Rekord für die Ewigkeit“, sagt Reinhold Volken vom LCN heute. Danach blieben die schnellen Kenianer weg, dem Stadtlauf hat’s aber nicht geschadet. Auch vor der 30. Ausgabe am 10. September hat die „Meile“ ihren Reiz nicht verloren.

Was sich längst fest in der Nordhorner City etabliert hat, begann eigentlich schon vor fast 40 Jahren in „Frentjens Kuhle“. Dort organisierte der LC Nordhorn erstmals 1969 – und damit lange vor der „Trimm dich“-Bewegung – einen Volkslauf. Bis zu 400 Sportler liefen bis zum Kloster Frenswegen und wieder zurück. „Das war damals völlig neu in dieser Region“, erinnert sich Volken, „zu einer Erfolgsgeschichte hat sich der Lauf aber erst entwickelt, als wir in die Innenstadt gegangen sind.“ Das war 1987, die Geburtsstunde der Nordhorner „Meile“.

Es brauchte viel Mut und großen Einsatz der damaligen LCN-Verantwortlichen, um mitten in der Stadt alle organisatorischen, zeitlichen und finanziellen Bedingungen zu erfüllen. „Aber es hat sich gelohnt“, betont Volken, „wir haben jetzt das Fünffache an Läuferinnen und Läufern.“ Bereits 2002 überschritt die Gesamt-Teilnehmerzahl erstmals die 1000er-Grenze.

Erster Sieger auf dem Rundkurs, der damals noch bis zur Bentheimer Straße führte, war Karl Friedrich Kinast aus Oldenburg, vier Jahre später jubelten die ersten Grafschafter: Jörg Amt und Jutta Leferink siegten im Hauptlauf über rund elf Kilometer. Aus dieser Anfangszeit hat die „Meile“ ihren Namen: „Es war eine etwas krumme Distanz, die vier Mal gelaufen werden musste. Deshalb sprachen wir meist nur von der Meile“, erinnert sich Volken.

Viele Jahre zog vor allem der Hauptlauf die Sportler an, der LCN musste zwischen 2000 und 2007 regelmäßig die Anmeldelisten vorzeitig schließen. In diesen Jahren ging’s bereits über eine amtlich vermessene 10-km-Strecke. 1994 hatte der LCN den Rundkurs noch einmal verändert – seitdem muss die genau zwei Kilometer lange Runde entlang des Kanals beim Hauptlauf fünf Mal gemeistert werden. In den ersten Jahren waren Barathon, Rono und ihr Landsmann Joseph Mathi (30:35) die Schnellsten. „Diese Top-Athleten kamen über Agenturen zu uns. Es waren hoch interessante Menschen“, erinnert sich Reinhold Volken. Mark Barathon etwa übernachtete im Haus des damaligen LCN-Vorsitzenden. „Wir haben bis 4 Uhr nachts über alles Mögliche diskutiert. Vor dem Rennen ist er dann in die Innenstadt gelaufen, zur Vorbereitung“, sagt Volken.

Seit 1996 waren immer wieder auch schnelle Leute zum Beispiel aus den Niederlanden, Polen und England am Start, die Bestzeiten blieben aber aus. Stattdessen faszinierten spannende Duelle die Zuschauer – und zwar über Jahre hinweg. Klaus Eckstein etwa lieferte sich viele Zweikämpfe mit dem ähnlich schnellen Haselünner Matthias Strotmann, später war meist Manuel Meyer aus Wattenscheid immer etwas flotter als die Beiden. Zuletzt dominierte Gerold Hartger meist das Geschehen auf der „Meile“.

Viele Hobby- und Freizeitläufer tendieren mittlerweile aber zum 5-km-Lauf. Und auch die Schülerläufe sind attraktiv – sehr zur Freude des LCN-Organisationsteams. Denn darum geht es den rund 100 ehrenamtlichen Helfern jedes Jahr aufs Neue: „Wir wollen Spitzenläufer, aber wir wollen auch die Laufbewegung stärken, die Gesundheitsförderung betreiben und die Gelegenheit zum sportlichen Wettkampf bieten, besonders auch für Schüler und Laufanfänger“, betont der LCN.