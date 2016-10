Mehrheit der Menschen aus Camp in Calais asylberechtigt

dpa Paris. In den vergangenen zwei Jahren hätten mehrere tausend Bewohner des wilden Flüchtlingscamps am Ärmelkanal bereits Asyl in Frankreich beantragt, sagte der Leiter des französischen Flüchtlingsamts, Pascal Brice, dem Radiosender France Info am Donnerstag. „70 Prozent von ihnen wurden als Flüchtling anerkannt.“ Es gehe also nicht um Wirtschaftsmigranten. Vor 2015 sei das noch anders gewesen.

Die als „Dschungel“ von Calais bekannt gewordene Siedlung wird seit Beginn der Woche geräumt. Am Mittwoch erklärte die Präfektin das Areal für offiziell leer. Die Bewohner werden auf Flüchtlingsheime in ganz Frankreich verteilt. Die meisten von ihnen kommen aus Äthiopien, Eritrea, Afghanistan oder dem Sudan.