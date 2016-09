Mehrere Verletzte nach Unfall in Nordhorn

Auf der Lingener Straße (B 213) in Nordhorn sind am späten Samstagabend drei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt, unter ihnen ein Kind.

Nordhorn. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Lingener Straße (B 213) am Ortsausgang von Nordhorn sind am Samstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte der Fahrer eines BMW gegen kurz nach 23 Uhr vom Melleschweg nach rechts in Richtung Nordhorn abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen aus Richtung Lingen mit hoher Geschwindigkeit herannahenden VW Passat. Dessen Fahrer versuchte noch auszuweichen, streifte den BMW und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem Opel Zafira zusammen, der von Nordhorn in Richtung Lingen fuhr.

Bei der Kollision wurde in dem Opel Zafira ein Kind lebensgefährlich verletzt. Auch in den anderen Autos zogen sich die Insassen zum Teil schwere Verletzungen zu. Die Fahrbahn wurde auf einer Länge von rund 300 Metern mit Wrackteilen übersät. Neben Polizei, Notarzt und Rettungsdienst war die Feuerwehr Nordhorn mit vier Fahrzeugen und 25 Rettungskräften vor Ort. Anwohner der Lingener Straße leisteten Erste Hilfe. Die Fahrbahn blieb bis tief in die Nacht gesperrt.