Mehrere Täter haben am frühen Sonntagmorgen drei Männer vor einer Diskothek in Schüttorf niedergeschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mehrere Täter schlagen Diskobesucher in Schüttorf

gn Schüttorf. Am frühen Sonntagmorgen ist es gegen 5.15 Uhr zu einer Schlägerei vor einer Diskothek in der Industriestraße in Schüttorf gekommen. Drei Männer warteten laut Polizeibericht vor der Diskothek auf ein Taxi: „Plötzlich fuhr ein schwarzer Kleinwagen mit niederländischem Kennzeichen vor und fünf bis sechs Personen stiegen aus und schlugen auf die drei Männer ein.“

Das 24-jährige Opfer erlitt eine blutende Wunde am Mund und wurde zunächst im Rettungswagen und anschließend im Krankenhaus ärztlich behandelt. Die Brille des 28-jährigen Opfers wurde beschädigt und es waren deutliche Schürfwunden im Gesicht zu erkennen. Das 26-jährige Opfer wurde ebenfalls geschlagen, erlitt jedoch laut Polizei keine äußeren Verletzungen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu Aufklärung oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter Telefon 05922 9800 zu melden.

