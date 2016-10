Mehrere Einbrüche in der Grafschaft

Unbekannte Täter haben ihr Unwesen in der Grafschaft getrieben. Unter anderem brachen Diebe in einen Friseursalon in Bad Bentheim ein und hatten es auf Autos in Wilsum und Uelsen abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

gn Bad Bentheim/Nordhorn/Uelsen/Wilsum. Zwischen Montag, 14 Uhr, und Dienstagmorgen, brachen Unbekannte in einen Friseursalon an der Bahnhofstraße in Bad Bentheim ein. Sie stemmten laut Polizei die Eingangstür auf, verstauten diverse Kosmetik- und Pflegeartikel im Gesamtwert von etwa 5000 Euro in mehrere Taschen und schafften sie weg.

Ebenfalls unbekannte Täter versuchten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen, in ein Modegeschäft am Bismarckplatz in Bad Bentheim einzudringen. Das Schloss der Haupteingangstür wurde dabei beschädigt, der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, Hinweise an die Polizeistation Bad Bentheim unter Telefon 05922 9800 zu geben.

Einbruch in Autohaus in Wilsum

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte durch Aufhebeln eines Fensters in ein Autohaus an der Uelsener Straße ein. Mit einem vor Ort gefundenen Autoschlüssel erbeuteten sie einen grauen Audi A 4, Baujahr 2006. „Das Auto wurde ohne Zulassung auf dem Gelände zum Verkauf angeboten. Zudem wurde das Kennzeichenpaar N-OH 130 von einem anderen Auto, das zur Reparatur in der Werkstatt stand, gestohlen“, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Polizei Emlichheim vermutet, dass die Kennzeichen an den nicht zugelassenen Audi A 6 angebracht wurden. Zwei weitere Autos, die auf dem Gelände standen, beschädigten die Täter. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter Telefon 05943 92000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Auto in Uelsen gestohlen

In Uelsen an der Straße Am Modellflugplatz ist zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein „Kia Sportage“ gestohlen worden. Ob das Auto verschlossen war, ist laut Polizeibericht unklar. Es wurde später in Wilsum unbeschädigt wieder aufgefunden. Die Ermittlungen der Polizei in Emlichheim laufen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

Täter suchen nach Wertsachen in Metallbaufirma in Nordhorn

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Dienstag in eine Metallbaufirma an der Ursulastraße in Nordhorn ein. „Nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten, suchten sie in einem Büro nach Wertsachen“, so die Polizei. Vermutlich wurden keine Gegenstände erbeutet. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter Telefon 05921 3090 entgegen.