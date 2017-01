Mehrere deutsche Oscar-Chancen - „Toni Erdmann“ ist dabei

dpa Los Angeles. Gleich drei Oscars könnten bei der diesjährigen Verleihung an deutsche Filmschaffende gehen. Die Tragikomödie „Toni Erdmann“ von Regisseurin Maren Ade wurde in der Kategorie für den sogenannten Auslands-Oscar nominiert. Auch der deutsche Komponist und Pianist Volker Bertelmann, bekannt unter dem Künstlernamen Hauschka, hat Oscar-Chancen für den Soundtrack zum Film „Lion“. Außerdem geht Marcel Mettelsiefen in der Sparte „Kurz-Dokumentarfilm“ ins Oscar-Rennen. Für sein Werk „Watani: My Homeland“ begleitete er eine syrische Familie nach Deutschland.