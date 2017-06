Mehr Studienabbrecher - viele finden schnell Alternativen

dpa Berlin. An deutschen Hochschulen bricht fast jeder Dritte in der Frühphase sein Studium ab und muss sich dann neu orientieren. Nach einer repräsentativen Studie stieg die Abbruchquote bei Bachelor-Studenten im Vergleich zu früheren Untersuchungen von 28 auf 29 Prozent. In mathematisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen sind es sogar 39 Prozent an Universitäten und 42 Prozent an Fachhochschulen. Die große Mehrheit der Studienabbrecher finde nach dem Verlassen der Hochschule schnell eine Bildungs- oder Berufsalternative, heißt es in dem Report.