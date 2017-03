Mehr Platz für Forschung bei Klasmann-Deilmann

Ein neues Gebäude wächst auf dem Gelände der Klasmann-Deilmann GmbH in Geeste-Groß Hesepe empor. Es ist Teil der Investitionen, mit denen der Substrathersteller seine Standorte im Emsland stärken will.

Geeste. Zwar wird in Sedelsberg und im Bourtanger Moor immer noch Torf abgebaut, aber der Rohstoffvorrat im Emsland ist begrenzt. Daher ist das Unternehmen mit Ersatzrohstoffen befasst, wie das Kompostwerk am Hauptsitz des Unternehmens zeigt. Noch ist nicht für alle Nutzanwendungen von Torf eine nachwachsende Alternative gefunden. Deshalb nutzt das Unternehmen Rohstoffvorräte in Litauen seit dem Jahr 2000 und in Lettland seit 2011. Die Forschung an Alternativen zum Torf hat ihren Schwerpunkt im Emsland, erklärt Geschäftsführer Moritz Böcking.

In Twist wird mit Torfmoosen als nachwachsendem Rohstoff experimentiert. Kurzumtriebsplantagen liefern Holzfasern, die in der Substratherstellung ebenso wie der selbst produzierte Kompost Verwendung finden. In der Substratherstellung nicht verwertbares Holzmaterial wird in einer nachhaltigen Energienutzung eingesetzt. Die Förderung dieser Entwicklung durch Forschung braucht Raum. Und daher sei das jetzt im Bau befindliche Gebäude nicht nur Sitz der Verwaltung, sondern eine Akademie, die in Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern die Veränderung der Substratbranche gestalten soll, erklärt Böcking.

Ein Baustellenrundgang mit dem Projektverantwortlichen Carsten Klemp zeigt ein Konzept, das flexibel nutzbare und technisch hochwertig ausgestattete Räume vorsieht. Gäste werden mit einer Ausstellung eingestimmt, die die Trends der Branche zeigt, aber auch die Vergangenheit präsentiert. Bei der Konzeption und inhaltlichen Gestaltung tausche man sich mit dem Emsland-Moormuseum aus. Für Forschung und Schulung wird eine Bibliothek eingerichtet, das benachbarte Moormuseum verfügt darüber hinaus über ein reichhaltiges Archiv zu vielen die Branche betreffenden Themen.

45 Arbeitsplätze wird es in dem neuen Gebäude geben, dazu Raum für Gäste, die an Projekten arbeiten. Verpflegt werden Gäste und Mitarbeiter in der neuen Kantine. Geheizt wird nach einem Vorbild aus Sedelsberg mit Holzhackschnitzeln, die bei der Materialverarbeitung aus den firmeneigenen Kurzumtriebsplantagen anfallen.

Forschung braucht praktische Erprobung. Das bisher genutzte Gewächshaus ist dafür zu klein. Nun soll ein größeres zwischen dem Neubau und dem alten Hauptverwaltungsgebäude entstehen, kündigt Böcking an. Ganz im Trend zur Nachhaltigkeit ist nicht nur das parkartige Umfeld des neuen Gebäudes. Das alte Verwaltungsgebäude wird modernisiert und weiter genutzt. Weitere Investitionen sind möglich. Denn durch ihre Bauleitplanung hat die Gemeinde Geeste Flächen zwischen den Betriebsgebäuden und der Autobahn 31 nutzbar gemacht.