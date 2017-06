Mehr Kinder mit intensivem Hilfsbedarf

Gildehaus. Seit der Vereinsgründung im Jahr 1920 hat das Eylarduswerk in Gildehaus eine enorme Entwicklung durchlebt – und die Ausweitung der Hilfsangebote geht weiter: Allein in den vergangenen zehn Jahren stieg die Mitarbeiterzahl von 269 auf 391; zusammen mit der K.I.T.A-GmbH, der elf Kindertagesstätten angehören und deren Mehrheitsgesellschafter das Eylarduswerk ist, sind es gar an die 650 Beschäftigte. Anlässlich der Mitgliederversammlung am vergangenen Dienstag hat die Einrichtung nun ihren Geschäftsbericht für das vergangene Jahr vorgelegt. Verschiedene neue Projekte wurden auf den Weg gebracht.

Zu den stationären Hilfen des Eylarduswerks gehören 23 pädagogisch-therapeutische Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, die nicht zu Hause leben können. Vier dieser Gruppen sind für junge Menschen konzipiert, die einer besonders intensiven Zuwendung bedürfen. Neu entstanden ist dabei im Jahr 2016 eine Intensivgruppe in Gronau für sieben traumatisierte Kinder ab einem Alter von sechs Jahren, die existenz- oder lebensbedrohende Erfahrungen machen mussten wie Vernachlässigung, Gewalt oder Missbrauch.

Neues Projekt: Familienklasse

Rund 180 Schülerinnen und Schüler besuchen die Eylardus-Schule, eine sogenannte „Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung“. 25 dieser Kinder und Jugendlichen leben im Eylarduswerk, die externen Schüler stammen zu etwa gleichen Teilen aus den Kreisgebieten der Grafschaft und dem Emsland. Ein neues Projekt an der Schule ist die im August 2016 erstmals eingerichtete Familienklasse: Die Gruppe besteht aus Kindern verschiedener Klassen und kommt freitags für den kompletten Vormittag zusammen. Das Besondere ist, dass auch die Eltern der Schüler zugegen sind und sie bei der Bearbeitung von Aufgaben oder der Klärung von Problemen unterstützen.

Betreut wird das Pilotprojekt durch eine Lehrerin, eine Video-School-Trainerin sowie einen Psychologen. Die Verantwortlichen verbinden damit auf lange Sicht die Hoffnung, dass auf andere Hilfsmaßnahmen – zum Beispiel Schulbegleiter – verzichtet werden kann. Aktuell läuft eine Auswertung, und bereits jetzt sagt Detlev Krause, pädagogischer Vorstand des Eylarduswerks: „Die Erfahrungen sind durchweg positiv.“

Spiel soll Hemmungen abbauen

Als neuer Schulstandort konnte im November 2016 die Villa an der Waldseiter Straße eröffnet werden. Sechs Klassenräume entstanden nach aufwändigen Renovierungsarbeiten in dem mehr als 100 Jahre alten Gebäude. Im Aufbau befindlich ist derzeit der zwölfte Kita-Standort der K.I.T.A-GmbH, der am 1. August in Ochtrup seinen Betrieb aufnehmen soll. Erstmals entsteht damit eine von der GmbH getragene Einrichtung jenseits der Landesgrenze.

Stolz ist man beim Eylarduswerk auf die in 2016 entstandene Neuauflage des Spiels „TabuDu“, die von der Arbeitsgruppe „Sexualität“ erarbeitet wurde. Das Spiel soll helfen, Hemmschwellen im Gespräch mit Jugendlichen beim Thema Sexualität abzubauen, und soll zu einer gelingenden Sexualentwicklung beitragen. Die Neuauflage ist unter www.tabudu.de erhältlich.

Mehr Menschen betreut als zuvor

Zahlreiche Anfragen verzeichneten auch die Beratungsstellen des Eylarduswerks: 154 Hilfsgesuche waren es im Jahr 2016 bei der Beratungsstelle „Hobbit“ für Betroffene von sexueller Gewalt. In der neuen FAS-Beratungsstelle (Fetales Alkoholsyndrom) fanden in den ersten zwei Jahren des Bestehens rund 120 Beratungs- und Informationsgespräche statt.

Insgesamt 763 Menschen und damit 22 mehr als im Vorjahr wurden durch das Eylarduswerk 2016 betreut. Gestiegen ist auch die Zahl der Aufnahmeanfragen für die stationäre Erziehungshilfe, welche die Wohngruppen, den Mutter-Kind-Bereich sowie die Betreuungsfamilien umfasst: Bei 491 Anfragen kam es letztlich zu 91 Neuaufnahmen. 2015 waren es noch 440 Anfragen und 98 Aufnahmen.

Mitarbeiter sind sehr zufrieden

Froh sind die Vorstände Detlev Krause und Friedhelm Wensing über die hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Diese werde durch die Beschäftigten durchschnittlich mit der Note 1,8 bewertet. Zudem sei die Fluktuation sehr gering: 2016 konnten 39 Dienstjubiläen mit insgesamt 850 Dienstjahren gefeiert werden.

Betont wird auch die Wichtigkeit des Fachkräftenachwuchses: In Kooperation mit 20 Fachschulen und Fachhochschulen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden erhalten rund 120 Praktikantinnen und Praktikanten Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Zudem haben 2016 zehn junge Menschen ihr Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst beim Eylarduswerk absolviert.

Der vollständige Geschäftsbericht wird in Kürze unter www.eylarduswerk.de abrufbar sein.