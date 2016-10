Mehr als 70 Verletzte bei Explosion in Café in Südspanien

dpa Madrid. Mindestens 77 Menschen sind bei einer Gasexplosion in einem Café im südspanischen Vélez-Málaga verletzt worden. Der Unfall habe sich am späten Abend ereignet, berichteten Medien unter Berufung auf die Behörden. 57 Verletzte seien vor allem mit Schnittwunden und Prellungen ins Krankenhaus gebracht worden. Vier Menschen seien schwer verletzt worden, schwebten aber nicht in Lebensgefahr, hieß es. Die Explosion ereignete sich in der Küche des Cafés.