Mehr als 300 Gäste feiern irische Nacht

Neugnadenfeld. In jedem Irish Pub der Welt hört man den irischen und schottischen Trinkspruch „Sláinte“ (Gälisch) was „Gesundheit“ oder „Auf dein Wohl“ bedeutet. Auch im Pub im Dorfgemeinschaftshaus in Neugnadenfeld war unter den über 300 Gästen der Trinkspruch zu hören. Das Publikum aus der Grafschaft, dem Emsland, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden fand im Herzen von Neugnadenfeld ein Stück Irland mit irischem Bier, irischem Flair, einer großen Auswahl an Whiskys und Snacks sowie weiteren Spezialitäten.

„Unsere urige Atmosphäre lädt zum Verweilen ein. Bei uns bleiben keine Wünsche offen“, sagten Karin Wojtaszek und Rainer Wolf vom zehnköpfigen Orga-Team. „Nach dem Fest ist vor dem Fest: Die Bands haben wir schon vor einem Jahr engagiert. Die monatelangen Vorbereitungen und der Umbau des Gemeinschaftshauses zum Irish Pub haben sich wieder gelohnt. Die Eintrittskarten waren sehr schnell im Vorverkauf vergriffen“, freuten sich Karin Wojtaszek und Rainer Wolf.

Bildergalerie Irische Nacht in Neugnadenfeld Bild / Bild kaufen Foto: Hermann Lindwehr

Auf der selbst zusammengezimmerten Bühne boten „The Assassenachs“ mit zwei Iren im Knierock der Schotten und drei Niederländern, das Irish Folk-Duo „Glengar“ aus Dülmen und die achtköpfige Band „The Rogues from County Hell“ aus Siegen für die Pub-Besucher Liveacts mit Folk, Rock und Punk. Mit gefühlvollen Balladen und schmetternden Liedern zum Mitsingen, begleitet auf alten traditionellen irischen Instrumenten, nahmen sie ihr Publikum mit auf die „Grüne Insel“. Sie tauchten in eine längst vergangene Zeit ein, die von Sagen und Mythen eines der ältesten Kulturvölker geprägt ist.

Die vielen Fans wurden mit rhythmischen Gesangsstücken und „Puirt a beul“ (Töne des Mundes), die auf den althergebrachten gälischen Sprechgesang zurückzuführen sind, magisch angezogen. Begeistert von der „Irischen Nacht“ war genauso Jeanette Gelschefarth aus Klein Ringe. Sie meinte: „Die Musik und der Tanz sowie das ganze Drumherum ist einfach toll. Ich freue mich schon auf die nächste Veranstaltung.“ Auch Jochen Bauer aus Neugnadenfeld war mit seiner Clique dabei und betonte: Wir genießen in behaglicher Runde die einmalige Musik mit Geige, E-Gitarren, Drums, Trommeln und Dudelsack.“

Das Podest mit der langen Theke war ebenso gefüllt wie die Whisky-Bar. Wiederum stand bei der vierten „Irischen Nacht“ Musik mit viel Gemütlichkeit im Vordergrund. Der Festausschuss hatte vor und hinter den Kulissen ganze Arbeit geleistet und die Party im Pub zu einem Erlebnis werden lassen.