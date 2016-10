Mehr als 260 Hurrikan-Tote in Haiti - US-Südostküste bangt

dpa Miami. Hurrikan „Matthew“ hat in Haiti weit mehr Todesopfer gefordert als bisher angenommen. Allein in dem am stärksten betroffenen Department Sud starben mehr als 260 Menschen. Das berichten lokale Medien. Die Südostküste der USA wappnete sich inzwischen für das Eintreffen des Sturms. Nach Vorhersagen der Meteorologen in Miami soll „Matthew“ als Hurrikan der zweitstärksten Kategorie auf einen Kurs nordwärts entlang der Küste einschwenken. US-Präsident Barack Obama verhängte den Notstand für Florida und South Carolina.