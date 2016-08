Mehr als 100 Teams bei Motorradrennen in Itterbeck

Von Hermann Lindwehr

Das vierte Classic-Race mit Old- und Youngtimern aus dem Motorradrennsport hat am Wochenende viele Zuschauer in das ehemalige Bundeswehrdepot in Itterbeck gelockt. Mehr als 100 Rennteams hatten sich angemeldet.