May veröffentlicht Brexit-Plan

dpa London. Die britische Regierung veröffentlicht heute einen Plan für die Trennung von der Europäischen Union. Premierministerin Theresa May hatte vor zwei Wochen in einer Grundsatzrede einen „harten Brexit“ angekündigt, der auch den Ausstieg aus dem europäischen Binnenmarkt beinhaltet. Damals versprach sie vor allem auf Druck der Opposition, noch einen genaueren Plan zu ihrer Verhandlungsstrategie vorzulegen. In diesem soll es auch um die Rechte von EU-Ausländern gehen.