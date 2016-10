„Matthew“ kommt in South Carolina an Land - schwere Überflutungen

dpa Miami. Ein abgeschwächter Hurrikan „Matthew“ ist in South Carolina erstmals direkt an Land gekommen. Wie das Hurrikan-Zentrum in Miami mitteilte, zog das Auge des Sturmes nahe McClellanville - ungefähr 55 Kilometer von Charleston entfernt - vollständig auf die Küste. Auf seinem bisherigen Zug entlang Florida und Georgia hatte nur der äußere Rand des Auge das Land gestreift - was allerdings kaum einen Unterschied bei den möglichen Auswirkungen des Sturmes macht. Bereits in der vergangenen Nacht hatte „Matthew“ in Georgia und South Carolina hohe Wellen an Land gepeitscht. I