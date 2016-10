„Matthew“: Hunderttausende Haushalte in Florida ohne Strom

dpa Tallahassee. Wegen des Hurrikans „Matthew“ ist im US-Bundesstaat Florida in etlichen Gegenden der Strom ausgefallen. Allein im Brevard County waren am Morgen mehr als 146 000 Haushalte betroffen, wie der Energieanbieter FPL mitteilte. Auch das Hinterland war betroffen. An der Küste kam es zu Überschwemmungen. Die Behörden warnten vor extremen Windstärken um Cape Canaveral. „Matthew“ hatte sich auf seinem Weg in nordwestlicher Richtung an Floridas Ostküste zunächst etwas abgeschwächt. Das US-Hurrikan-Zentrum in Miami stufte ihn von der zweithöchsten Kategorie 4 auf 3 herab.