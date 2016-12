Materialversagen führt zum Glockenabsturz

Mehr aus diesem Ressort

Wer mit Rollstuhl oder Rollator ins Uelser Rathaus gelangen will, muss sich schon anstrengen. Einen elektrischen Türöffner suchen Gehbehinderte vergebens. Jan Schipper mahnte nun für den Seniorenbeirat erneut Hilfe an. mehr...

Die Band „CGN-Music“ der Christengemeinde Nordhorn hat am Sonntag in Emlichheim ein Weihnachtskonzert gegeben. Musiker und Sänger erhielten lang anhaltenden Applaus. Am Wochenende stehen zwei weitere Auftritte an. mehr...