dpa Paris. Bei einer Massenkarambolage sind in Westfrankreich mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Es gibt auch zahlreiche Verletzte, wie der Nachrichtensender BFM-TV und andere französische Medien mit Verweis auf die Feuerwehr berichteten. Es seien etwa 40 Fahrzeuge in den Unfall verwickelt gewesen, darunter ein Lastwagen, so BFM-TV. Der Unfall ereignete sich demnach bei dichtem Nebel in der Vendée, auf einer Schnellstraße.