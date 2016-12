Martin Schulz legt an Beliebtheit zu

Der in die Bundespolitik wechselnde EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) hat in Deutschland kräftig an Beliebtheit zugelegt. Nach der jüngsten Umfrage von Infratest dimap für den ARD-„Deutschlandtrend“ sind 57 Prozent der Bürger mit seiner Arbeit sehr zufrieden oder zufrieden.