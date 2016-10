Martin nach WM-Coup voller Tatendrang

Mehr aus diesem Ressort

Die Schlusslichter der Bundesliga haben sich in der zweiwöchigen Länderspiel-Pause einiges vorgenommen. Der HSV als Letzter will mit dem neuen Trainer Markus Gisdol einen historischen Fehlstart vermeiden. mehr...

Dortmund und Hertha streiten sich im Spitzenspiel am Freitag um Platz zwei. Berlins Coach Dardai stößt sich an der von Tuchel angestoßenen Foul-Debatte. Der BVB-Trainer beklagt Personalprobleme in der Abwehr. mehr...

Das Programm der Brose Bamberg erinnert fast an eine NBA-Saison mit 82 Partien. Mindestens 64 Pflichtspiele stehen bis Anfang Mai an - in der neuen Euroleague-Saison peilen die Franken dennoch einen Rekordcoup an. mehr...