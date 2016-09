Maria von Wietmarschen hat ein „Double“

Das Museum im Verwalterhaus des Stifts in Wietmarschen wird neu gestaltet. Eröffnet wird es im kommenden Jahr mit einer Sonderausstellung zum Reformationsjubiläum. Zu sehen sein wird auch ein „Double“ des Gnadenbildes.

Das „Double“ des Gnadenbildes von Wietmarschen wird in der Ausstellung zu sehen sein. Foto: Münchow

Das Verwalterhaus im Schatten des Turmes der Wallfahrtskirche wird Ausstellungsort. Die Pläne stellten am Donnerstag Mitglieder des Vorbereitungsteams vor. Die Aufnahme zeigt (von rechts) Dechant und Pfarrer Gerhard Voßhage, Altbürgermeister Alfons Eling vom Heimatverein, den Leiter des Emslandmuseums Lingen, Dr. Andreas Eiynck, die stellvertretende Heimatvereinsvorsitzende Luise Revermann, Museumspraktikantin Susanne Theismann und Kunsthistorikerin Christiane Heinevetter. Foto: Münchow

Wietmarschen. Im nächsten Jahr jährt sich die Reformation zum 500. Mal. Aus diesem Anlass wird auch im katholisch geprägten Wietmarschen eine Sonderausstellung geplant. Rechtzeitig bis dahin soll das Verwalterhaus des Stiftes, in dem der Heimatverein ein kleines Museum betreibt, neu gestaltet werden. Die Ausstellungspläne kommen auch dem Bestreben der katholischen Kirche entgegen, das Verwalterhaus mit mehr Leben zu erfüllen, insbesondere auch als Ergänzung zum Besuch der Wallfahrtskirche und der neuen Kapelle, die auch überregional immer mehr Beachtung erfährt.

Die geplante Ausstellung soll die Geschichte vom Kloster und Stift Wietmarschen aus dem Blickwinkel der Reformationsgeschichte der Grafschaft Bentheim und des Fürstbistums Münster darstellen. Neben der lutherischen und der calvinistischen Reformation in der Grafschaft spielt dabei auch die vom Münsterland ausgehende Gegenreformation unter dem Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen für Wietmarschen eine zentrale Rolle.

Eines der Exponate in der Ausstellung wird die „Ersatzmadonna“ sein. Wenn man in früheren Zeiten zu bestimmten Anlässen Angst um die Marienfigur von Wietmarschen hatte, wurde das Original sicher versteckt und das „Double“ kam zum Einsatz. In Zeiten vor Internet und Fotografie haben die Besucher den Unterschied wohl kaum bemerkt.

Vor der Ausstellung im kommenden Jahr sind noch einige bauliche Verbesserungen im Verwalterhaus nötig. Dabei geht es vor allem um elektrische Installationsarbeiten und Beleuchtung. Die Baukosten werden auf 23.000 Euro geschätzt, die Kosten der Ausstellung auf 25.000 Euro. Verschiedene Förderanträge sind bereits gestellt.

Video Museum des Stift Wietmarschen wird neu gestaltet Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video.