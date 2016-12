dpa Breslau. Die deutsche Regisseurin und Autorin Maren Ade ist als beste europäische Regisseurin ausgezeichnet worden. Ade wurde der Preis der Europäischen Filmakademie am Samstagabend in Breslau für ihren Film „Toni Erdmann“ überreicht. Damit holten sie und ihr Film bereits den vierten Preis an diesem Abend. Die Regisseurin ist mit ihrer Tragikomödie in fünf Kategorien nominiert - unter anderem auch für den besten europäischen Film.