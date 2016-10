ManUnited wirft ManCity mit 1:0 aus dem Ligapokal

dpa Manchester. Mit 1:0 bezwangen die Red Devils ihren Stadtrivalen in der vierten Pokalrunde. United-Coach Mourinho betrieb damit nach der 0:4-Pleite am Sonntag bei Chelsea wieder etwas Wiedergutmachung, die Citizens haben ihrerseits hingegen schon das sechste Pflichtspiel in Serie nicht gewonnen.

Bei United stand Stürmer Wayne Rooney erneut nicht im Kader. Auch der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan fehlte. Auf der anderen Seite verzichtete Guardiola auf Torwart Claudio Bravo. Der ehemalige Wolfsburger Kevin De Bruyne fehlte wegen einer Wadenverletzung. Der deutsche Nationalspieler Leroy Sané spielte von Beginn an.

Der FC Chelsea schied durch ein 1:2 (0:1) beim Londoner Stadtrivalen West Ham United aus dem Pokal aus. Cheikhou Kouyaté (11.) und Edimilson Fernandes (48.) trafen im heimischen London Stadium für die Hammers, die in der Premier-League-Tabelle derzeit auf Platz 15 stehen. Gary Cahill (90.+4) gelang nur der späte Anschlusstreffer für die Blues.

In der vierten Pokalrunde setzte sich außerdem der FC Southampton mit 1:0 (0:0) gegen den Premier-League-Letzten AFC Sunderland durch. Sofiane Boufal (66.) erzielte das Siegtor für Southampton, für das auch der ehemalige Bayern-Profi Pierre-Emile Højbjerg spielte.