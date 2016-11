Mann wirft in Ochtrup mit Dachpfannen um sich

Großeinsatz in Ochtrup: Am frühen Dienstagabend eilten zahlreiche Einsatzkräfte in die Weinerstraße. Ein 45-jähriger Mann hatte sich auf eines der Hausdächer geflüchtet und von dort mit Dachpfannen um sich geworfen.

Ochtrup. In einem laufenden Rauschgiftverfahren war vom zuständigen Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung an der Weinerstraße in Ochtrup ausgestellt worden. Kriminalbeamte der Kreispolizeibehörde fuhren zur Wohnung in der Ochtruper Fußgängerzone, um die Durchsuchung durchzuführen.

Drei Männer, die sich zu dem Zeitpunkt in der Wohnung aufhielten, unter anderem der 45-jährige Wohnungsinhaber, bemerkten die Polizisten. Daraufhin flüchtete der Mann sofort in die oberen Etagen des Gebäudes und von dort auf das Hausdach. Von dort warf er einzelne Dachpfannen auf die Straße.

Der Bereich um die Weinerstraße wurde abgesperrt, die Feuerwehr baute zwei Sprungkissen auf. Von der Polizei waren Spezialkräfte aus Münster vor Ort.

Die Einsatzkräfte konnten den Mann schließlich im Gespräch dazu bewegen, vom Dach herunterzukommen. Um kurz nach 18.00 Uhr stieg er auf den Dachboden und ging in das Gebäude, wo er von Beamten eines Spezialeinsatzkommandos festgenommen werden konnte. Er befindet sich nun in Polizeigewahrsam und soll ärztlich betreut werden. Über seinen Gesundheitszustand ist noch nichts bekannt, Einsatzkräfte wurden nicht verletzt.

Die beiden anderen Männer, die sich während des Zugriffs in der Wohnung befanden, wurden problemlos zur Polizeidienststelle gebracht und dort unmittelbar als Zeugen vernommen. Beide sind inzwischen wieder entlassen worden.