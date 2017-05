dpa Düsseldorf. Weil er seiner Freundin seine gefährlichen Infektionen verschwiegen haben soll, steht ein 29-jähriger Düsseldorfer ab heute vor Gericht. Ihm droht eine Verurteilung wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung. Der Mann ist HIV-positiv und an Hepatitis C erkrankt. Beides soll er seiner Freundin verschwiegen und mit ihr ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt haben. Die Frau hatte Glück und steckte sich nicht an.