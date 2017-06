Mann stirbt nach Selbstverbrennung in Osnabrück

Ein 52 Jahre alter Mann, der sich am Sonntag vor einer Eisdiele in Osnabrück angezündet hat, ist seinen Verletzungen erlegen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, starb er bereits am Donnerstag in einer Spezialklinik.

lni Osnabrück. Mehrere Tage nach seiner Selbstverbrennung vor einem Eiscafé in Osnabrück ist ein 52-Jähriger seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann hatte sich am Sonntagnachmittag in der Innenstadt nahe dem Theater mit Benzin übergossen und vor einem Eiscafé angezündet. In dem Café saß die frühere Frau des Mannes mit einer anderen Person. Daher geht die Polizei von einer Beziehungstat aus. Der Mann war in der Vergangenheit in psychiatrischer Behandlung.

___

Über mögliche Selbsttötungen berichten die GN in der Regel nicht. Dabei orientieren wir uns am Pressekodex: „Die Berichterstattung über Selbsttötung gebietet Zurückhaltung. Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen, die Veröffentlichung von Fotos und die Schilderung näherer Begleitumstände.“ Eine Ausnahme ist beispielsweise dann zu rechtfertigen, wenn es sich um einen Vorfall der Zeitgeschichte von öffentlichem Interesse handelt. Die erhöhte Nachahmerquote nach Berichten über Selbsttötungen ist ein weiterer Grund für unsere Zurückhaltung.

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de).

Unter den kostenlosen Telefonnummern 0800 1110111 und 0800 1110222 erhalten Sie anonym Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Artikel zum Thema Mann zündet sich mitten in Osnabrück selbst an