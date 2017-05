Mann stirbt beim Schwimmen im Dreiländersee

Am Dreiländersee bei Gronau gab es am Dienstagmittag einen tödlichen Badeunfall. Ein 48-jähriger Mann aus den Niederlanden starb dabei.

Gronau. Ein 48-jähriger Niederländer ist am Dienstagmittag bei einem Badeunfall im Dreiländersee an der deutsch-niederländischen Grenze gestorben. Die Zeitung „Twentsche Courant/Tubanatia“ berichtete, dass der in Bad Bentheim wohnende Mann mit Bekannten baden war, als er im Wasser aus bisher ungeklärter Ursache Probleme bekam und nicht mehr ans Ufer zurückschwimmen konnte.

Zwar gelang es den Begleitern, den 48-Jährigen an Land zu ziehen, doch die Reanimation blieb erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.