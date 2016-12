Mann schenkt Frau Spinne zu Weihnachten und löst Krise aus

dpa Braunschweig. Mit einer Vogelspinne als Weihnachtsgeschenk hat ein Mann in Braunschweig seiner Freundin eine Freude machen wollen - stattdessen löste er eine häusliche Krise aus. Der Streit um das ungeliebte Geschenk gipfelte in einem Polizeieinsatz in der Nacht zu Silvester, wie die Polizei mitteilte. Nachdem sich das Pärchen immer wieder über die Spinne gestritten hatte, warf die 39-Jährige das Tier nach ihrem Freund. Der rief daraufhin die Polizei, die den Streit schlichtete, die Spinne einfing und ins Tierheim brachte. Juristische Folgen habe die Spinnenattacke für die Frau nicht, so ein Sprecher.