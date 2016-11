Mann rast mit Auto über Weihnachtsmarkt in Lingen

Statt besinnlicher Weihnachtsvorfreude gab es am Sonntagabend einen großen Schreck auf dem Weihnachtsmarkt in Lingen. Ein gestohlenes Auto raste über den Markt. Doch der Fahrer kam nicht weit.

gn Lingen. Mehrere Besucher des Weihnachtsmarktes in Lingen sind am Sonntagabend nur knapp einem Unglück entgangen, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Ein 31-jähriger Mann war gegen 19.45 Uhr mit einem gestohlenen Auto durch die Fußgängerzone gerast. Mindestens zwei Personen konnten sich nur durch einen Sprung vor einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug retten.

Ein 19-jähriger Fahrer eines Lieferdienstes war kurz zuvor mit seinem Audi A4 in die Große Straße gefahren. Weil er dort etwas zustellen wollte, stieg er aus und ließ dabei den Motor laufen. Ein zufällig in der Nähe stehender Mann nutzte die Situation aus. Er stieg in das Auto und fuhr los. Der Eigentümer hatte noch versucht den Mann daran zu hindern, konnte ihn aber nicht stoppen. Der Dieb fuhr über den Weihnachtsmarkt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Marienstraße.

Paar springt in letzter Minute zur Seite

Dort war ein Paar in Richtung des Marktplatzes unterwegs. Der Fahrer des Audi fuhr nicht langsamer. Die beiden Fußgänger mussten zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden. Gleich mehrere Passanten meldeten den Vorfall über Notruf bei der Polizei.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte das abgestellte Auto auf dem Bahnhofsgelände ausgemacht werden. In unmittelbarer Nähe trafen die Beamten auf den 31-jährigen Mann. Er gab an, nichts mit dem Fahrzeug zu tun zu haben. In der Hand hielt er zu dieser Zeit einen Autoschlüssel. Als die Polizisten ihn aufforderten diesen auszuhändigen, versuchte er den Schlüssel zu verschlucken. Dies konnte die Streifenbesatzung verhindern. Der Mann aus Bielefeld wurde festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

„Es besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen und sonstigen berauschenden Mitteln stand“, sagte ein Polizeisprecher. Ein Richter ordnete eine Blutprobe an. Den Rest der Nacht verbrachte der Mann in der Gewahrsamszelle. Er wird sich nun wegen Diebstahles, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen.