Mann erleidet Krampfanfall auf B 403

Die Bundesstraße B 403 war am Dienstagmittag zwischen Brandlecht und Isterberg wegen eines Rettungseinsatzes gesperrt.

gn Isterberg. Ein 53-jähriger Mann war am Dienstag gegen 11.25 Uhr mit einem Citroën auf der Bundesstraße 403 von Bad Bentheim in Richtung Nordhorn unterwegs. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen kam er mit dem Fahrzeug nach rechts ab und fuhr in einen Graben.

Video Rettungseinsatz auf der Bundesstraße Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Isterberg: Ein Autofahrer hatte am Dienstagmittag gesundheitliche Probleme und kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Für einen Hubschraubereinsatz musste die Bundesstraße zwischen Bentheim und Nordhorn gesperrt werden.



„Nach Angaben des Notarztes dürfte der Mann einen Krampfanfall erlitten haben. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Münster geflogen“, teilt die Polizei am Dienstagmittag mit. Die Vollsperrung der Bundesstraße wurde nach Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten aufgehoben. Das Auto wurde bei dem Unfall leicht beschädigt.