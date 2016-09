Mann durchbricht Sperre am Petersplatz und fordert Audienz

dpa Rom. Ein vermutlich geistig gestörter Mann hat mit seinem Auto die Sicherheitsabsperrungen am Petersplatz in Rom durchbrochen und dann eine Audienz bei Papst Franziskus gefordert. Nach Medienberichten krachte der 64-jährige Italiener gestern Abend zunächst mit seinem Wagen in einen Kontrollposten der Polizei. Verletzt wurde niemand, wie es hieß. Als er ausgestiegen sei, habe er geflucht und „Ich möchte den Papst sehen“ geschrien. Die Polizei habe den als psychisch instabil beschriebenen Mann festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.