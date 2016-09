Mann bei Schlägerei in Emlichheim verletzt

In der Nacht zu Sonntag ist ein 25-jähriger Mann in Emlichheim aus einer Gruppe heraus angegriffen und verletzt worden. Er war zwischen 1.30 und 2 Uhr nach dem Herbstmarkt zu Fuß auf der Straße Bremarkt unterwegs.

sb Emlichheim. „Etwa in Höhe der Gaststätte Schuurmann traf er dann auf eine Gruppe ausländischer Männer“, berichtete die Polizei am Sonntagmorgen. „Eine der etwa 10 bis 15 Personen sprach ihn in beleidigender Form an. Er antwortete darauf in vergleichbarer Weise und wurde anschließend durch mehrere Männer angegriffen und niedergeschlagen.“

Der 25-jährige wurde leicht verletzt. Teile seiner Kleidung wurden beschädigt. Eine Beschreibung der Täter liegt laut Polizei aktuell nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.