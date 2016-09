„Manege frei“ in der Nordhorner Innenstadt

Zum 26. Mal hat das Internationale Straßenkulturfest „Nordhorn staunt und lacht“ am Wochenende das Stadtzentrum zur Manege gemacht: Rund 40 Künstler boten an sieben Spielorten faszinierende Showeinlagen.

Nordhorn: Das Straßenkulturfest verwandelte die Fußgängerzone der Kreisstadt zu einer großen Theaterbühne.



Nordhorn. Jubel und Applaus schallten am Wochenende im Sekundentakt durch die Straßen Nordhorns: Wieder einmal hat das Straßenkulturfest „Nordhorn staunt und lacht“ die Citybesucher in seinen Bann gezogen. Ob halsbrecherische Akrobatik oder urkomische Spaßeinlagen – der frenetische Beifall an den verschiedenen Schauplätzen in der Innenstadt zeigte, dass auch die 26. Auflage der Veranstaltung mit ihrem Programm beim Publikum punkten konnte.

Nachdem viele der Artisten bereits in der Eröffnungsgala am Donnerstagabend ihr Talent im Zirkuszelt unter Beweis stellen konnten (die GN berichteten), begann die Show am Samstagmittag zwischen Augustinuskirche, Vechtearkaden und Bentheimer Torbrücke unter freiem Himmel – ganz im Sinne des beliebten Mottos „umsonst und draußen“. Zur Unterhaltung des Straßenpublikums hatten Festivalleiter Heinz Siemering und das Kulturreferat der Stadt Nordhorn in traditioneller Manier eine vielseitige Komposition aus Komikern, Zauberern und Akrobaten zusammengestellt, die auf Bühnen oder als „Walking Acts“ auftraten.

Das Duo „The Flying Dutchmen“ etwa unterhielt die Zuschauer mit beeindruckenden Jonglage- und Einradkünsten auf der Bühne vor der Bäckerei Sundag. Schon seit 1989 sind der Niederländer Michiel Hesseling und der Kanadier Jean-Michel Paré in dieser Form unterwegs. Inzwischen geben sie nur noch vereinzelte Auftritte – und das Nordhorner Straßenkulturfest fiel in diese Auswahl. Auf bis zu drei Meter hohen Einrädern trieben sie ihre Späße und ließen die Jonglierkegel fliegen, die sie nach der Frage ins Publikum „Somebody have a Feuerzeug?“ sogar entzündeten. Zum gefeierten Gag wurde auch das Unterfangen, von dem Sattel in luftiger Höhe wieder herunterzukommen.

Bildergalerie Nordhorn staunt und lacht

Ebenfalls hoch hinaus wollte der chilenische Künstler Mistral, der eine Stange erklomm, die von Zuschauern mit Seilen von vier Seiten gehalten wurde. „Keine Bewegung – für die nächsten zwei Stunden“, wies er seine freiwilligen Helfer augenzwinkernd an. Zu atmosphärischen Lovesongs wie „I will always love you“ von Whitney Houston oder flotten lateinamerikanischen Rhythmen begab sich der umjubelte Akrobat nach oben und demonstrierte eine gewaltige Körperspannung – etwa in dem Moment, als er sich an der Stange nur mit den Händen festhielt und scheinbar mühelos durch die Luft spazierte. Wie alle Punkte in seinem Programm stellte er auch diese Nummer als „Großes Finale“ vor.

An Höhe überbieten konnten ihn nur Lisa Rinne und Andreas Bartl als „Circus unARTiq“, die vor der Augustinuskirche ihre Kunststücke in bis zu acht Metern vom sicheren Boden entfernt vollzogen – und den Atem der Zuschauer zwar ein ums andere Mal stocken ließen, aber riesigen Beifall ernteten. Seit sechs Jahren treten die Beiden als Duo auf, doch das Grafschafter Publikum bezeichneten sie als außergewöhnlich. „Die Menschen sind so begeistert, als hätten sie richtig Hunger darauf“, meinte Lisa Rinne, die mit ihrem Partner wie viele andere Künstler nach dem Auftritt für Fotos und Autogramme bereitstand.

Jeder der Spielorte verzauberte auf seine Weise die Menschen, seien es die Tricks von Zauberer Endrik Thier, die kessen Sprüche im britischen Gewand von Herrn Schultze und Herrn Schröder als „WallStreetTheatre“ (Spruch am Ende: „Wir möchten uns nicht nur von Ihnen verabschieden, sondern von der gesamten EU“) oder das frech-heitere Gebaren des amerikanischen Starclowns Barry Lubin („Wenn Donald Trump die Wahl gewinnt, ziehe ich nach Deutschland“), der mit wenigen Mitteln den Leuten eine überaus genüssliche Darbietung schenkte und dabei auch mal Kindern die Bühne überließ.

Heinz Siemering, Festivalleiter, Moderator und Vater des Straßenkulturfests, freut sich sehr über den guten Zuspruch. Er betont: „Es ist einmalig in Deutschland, dass es ein Cityfest gibt ohne zusätzliche Verkaufs- und Getränkestände: Hier sind die Künstler kein Beiwerk, sondern stehen im Mittelpunkt.“ Das würden die Beteiligten durchaus wahrnehmen.

Auch das Wetter spielte – von einzelnen Wind- und Schauereinlagen am Sonntag abgesehen – gut mit, sodass das Fest ganz im Sinne des Erfinders verlief: mit vielen professionellen Artisten, die den Menschen fröhliche Stunden bescherten.

