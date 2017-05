Manchester-Attentäter soll IS-Kontakt gehabt haben

dpa Manchester. Der Attentäter von Manchester ist vor dem Anschlag mit mindestens 22 Todesopfern wahrscheinlich nach Syrien gereist und soll Verbindungen zur Terrormiliz IS gehabt haben. Das sagte Frankreichs Innenminister Gérard Collomb unter Berufung auf britische Ermittler. Die Polizei in Manchester nahm heute drei weitere Männer im Zusammenhang mit dem Anschlag fest. Bereits gestern hatte sie einen 23-Jährigen gefasst und mehrere Häuser durchsucht. Der IS hatte nach dem Anschlag behauptet, der Attentäter Salman Abedi sei ihr „Soldat“ gewesen.