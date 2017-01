Manager rät: Investiere in deinen Kannibalen

Nordhorn. Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Und es gibt wohl keine Branche, in der dies nicht in hohem Maße möglich ist. Das hat Gastredner Christoph Keese beim Neujahrsempfang der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim deutlich gemacht. Der Journalist und Top-Manager des Axel Springer Verlags warnte die Unternehmer am Montag im voll besetzten NINO-Hochbau: „Selbst wenn du dein Stammprodukt erfolgreich digitalisierst, gehst du wahrscheinlich trotzdem pleite. Weil das nicht reicht.“

Sein Arbeitgeber, immerhin eines der größten Verlagshäuser Europas, hat aus dieser Erkenntnis folgende Lehre gezogen: Einerseits gilt es, die eigenen Produkte – in diesem Fall zum Beispiel große Tageszeitungen wie „Bild“ und „Welt“ – innovativ weiter zu entwickeln, zu stärken und zu schützen. Andererseits aber ist es der Verlag selbst, der dieses Geschäftsmodell aggressiv von außen angreift – zum Beispiel mit Online-Plattformen für Stellenanzeigen. „Wir können nicht verhindern, dass wir kannibalisiert werden. Eine Zukunft haben wir nur, wenn wir es selbst tun“, fasste Keese die erfolgreiche Strategie Springers zusammen. Und weil dies von innen heraus kaum möglich sei, gelte für Springer: „Investiere in deinen Kannibalen!“

Seine Erfahrungen hat Christoph Keese vor allem während eines mehrmonatigen Aufenthalts im US-amerikanischen Silicon Valley gesammelt – jenem Tal in der Nähe von San Francisco, in dem die bedeutendsten High-Tech-Unternehmen der Welt entstanden sind: Apple, Google und Amazon zum Beispiel. Deren Innovationskraft hat Keese tief beeindruckt. In seinen Büchern „Silicon Valley: Was aus dem mächtigsten Tal der Welt auf uns zukommt“ und „Silicon Germany: Wie wir die digitale Transformation schaffen“ hat er diese Erfahrungen und seine Schlussfolgerungen daraus zusammengefasst.

Zwei Begriffe stellte Keese in den Mittelpunkt seines Vortrags bei der Wirtschaftsvereinigung: Plattformen und Disruption.

Plattformen: Das meiste Geld verdient nicht mehr derjenige, der Produkte herstellt oder Dienstleistungen erbringt, sondern derjenige, der sie vermittelt (Beispiel Hotelbuchung). Das Muster sei immer dasselbe: Es gehe zunächst vor allem darum, Kundenmacht aufzubauen durch niedrige Preise und komfortable Bedienung. Diese Macht nutzen die Plattformen dann, um die Konditionen der Anbieter zu drücken. „Mitverdienen an der Leistung, die andere erbringen“ – das ist laut Keese das Ziel. Plattformen seien die Gewinner der Digitalisierung, seien „heutzutage das Wertvollste auf der Welt“.

Die Medien hat diese Entwicklung als erste getroffen, weiß Keese. Deshalb habe sein Verlag auch besonders früh reagieren müssen. Doch Plattformen greifen nun eine Branche nach der anderen an – mit starker Tendenz zur Monopolisierung. Dominiert werde dieser Markt von den USA. Europa sei längst abgehängt.

Disruption: Diese Plattformen sind vor allem deshalb so erfolgreich, weil sie auf disruptiven Innovationen beruhen – auf neuen Technologien also, die bestehende Geschäftsmodelle nicht weiterentwickeln, sondern nahezu vollständig verdrängen. Beispiel Musikindustrie: Während die CD als Innovation die bestehenden Strukturen des Plattenhandels noch erhalten hatte, zerstören und ersetzen Streamingdienste wie „Spotify“ nun diese gewohnten Strukturen – und sind die großen Gewinner.

Warum kommen solche Innovationen hauptsächlich aus den USA (und übrigens sehr häufig auch aus Israel)? Weil es dort gelingt, Talent und Kapital in innovativen Ballungsräumen wie eben dem Silicon Valley zusammenzubringen. In Deutschland hingegen fehle es dramatisch an Wagniskapital. Christoph Keese appellierte daher eindringlich, die Position Berlins als innovatives Zentrum Deutschlands zu stärken. Und das schnell. Denn: „Je eher Sie dran sind, desto größer sind Ihre Chancen. The winner takes it all!“

