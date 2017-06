Malaysia-Airlines-Flug muss wegen Bombendrohung umkehren

Mehr aus diesem Ressort

Studienabbruch ist an deutschen Hochschulen ein häufiges Phänomen. Für Betroffene bedeutet es in den meisten Fällen Frust über einen teuren Irrweg und über verlorene Lebenszeit. Doch man weiß überraschend wenig über sie - bisher zumindest. mehr...

Dutzende Tote, mehr als 400 Verletzte, eine massiv beschädigte deutsche Botschaft - und eine Stadt in Angst. In Deutschland mehren sich nach dem Blutbad in Kabul die Stimmen für einen Abschiebestopp nach Afghanistan. mehr...